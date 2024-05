Liguria - il sistema Toti L' ombra della ' ndrangheta sui voti ottenuti dal consigliere Mimmo Cianci?

Roma, 13 maggio 2024 – Il rischio per l'Italia è "il blocco dei cantieri". Lo sostiene Edoardo Rixi , viceministro alle Infrastrutture e mobilità, intervistato da ‘24 Mattino’ su Radio 24 in merito all' Inchiesta sulla Liguria che ha coinvolto, tra ...

Scandalo in Liguria: dati Covid manipolati per ottenere più vaccini - Scandalo in liguria: dati Covid manipolati per ottenere più vaccini - I dettagli dell’inchiesta su come i dati Covid sono stati manipolati in liguria per ottenere più vaccini. toti e Cozzani sono sotto accusa. In liguria, una regione già colpita duramente dalla pandemia ...

Rixi: 'C'è il rischio di uno stop ai cantieri'. Finiti gli interrogatori di garanzia di Matteo Cozzani e di Roberto Spinelli - Rixi: 'C'è il rischio di uno stop ai cantieri'. Finiti gli interrogatori di garanzia di Matteo Cozzani e di Roberto Spinelli - Indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha terremotato la politica ligure. Aperto anche un fascicolo su una presunta frode legata alle mascherine (ANSA) ...

Toti a Signorini in un'intercettazione: "La Diga E' sostanzialmente per Spinelli" - toti a Signorini in un'intercettazione: "La Diga E' sostanzialmente per Spinelli" - «La Diga (Foranea, l’opera finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) E’ sostanzialmente per Spinelli». Ad affermarlo, in ...