Ligue 1 - 33esima giornata | Psg ko contro il Tolosa Vincono Nizza e Lione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 maggio 2024 – In1 restano ancora aperti i discorsi per Europa e per la permanenza nella categoria. Nella parte alta della classificae Lilla che sono rispettivamente quinta e terza, mentre pareggiano Brest e Lens, con i primi che ora si ritrovano a -1 da David e compagni al quarto posto. In fondo perdono tutte: il Le Havre, sconfitto proprio dal, resta quindicesimo a +3 dal Metz, che occupa il posto riservato ai playout, e a +6 dalla penultima Lorient. Ripercorriamo le partite del fine settimana e vediamo la classifica in vista dell’ultimo turno di domenica prossima. Tutti i match del weekend Si comincia venerdì con due anticipi. Ilbatte il Le Havre 1-0 grazie alla rete dell’ex Atalanta Boga al 12’ che sblocca una partita altrimenti complicata per gli ...