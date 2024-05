Lidl - nel 2022 impatto su Pil italiano di 7,2 mld

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Nelil contributo al Pilda parte diè stato di 7,2 miliardi di euro, pari a circa lo 0,4% del prodotto interno lordo del Paese. E’ quanto emerge dal bilancio disocio-economico diin Italia, stilato da The European House ? Ambrosetti e presentato oggi. La grande distribuzione italiana – emerge dallo studio – si conferma un settore strategico per il Paese registrando un fatturato di 121 miliardi di euro, circa 450 mila addetti e 54 mila punti vendita., in particolare, nelho registrato ricavi per 6,7 miliardi, frutto di una crescita costante registrata nell?ultimo decennio, con un tasso di crescita medio annuo composto del +9,1%, ampiamente superiore alla media del settore della Gdo (+1,6%). ...