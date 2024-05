Libia - Italia protagonista di un’importante fiera organizzata a Tripoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’è presente a Libya Build, a, lapiù importante del Nord Africa per le costruzioni, “con oltre trenta aziende attive nei settori delle costruzioni, infrastrutture, industria ma anche arredamento, logistica e macchinari”. Lo scrive l’ambasciata d’in, pubblicando la foto della visita dell’ambasciatore Gianluca Alberini allo stand dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle impresene – Ice, ove ha incontrato gli imprenditori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Fiera internazionale di Tripoli: Italia ospite d’onore - fiera internazionale di tripoli: Italia ospite d’onore - tripoli - Italia paese ospite d’onore alla fiera Internazionale di tripoli. La fiera Campionaria è la più importante e longeva manifestazione fieristica in Libia e quest’anno si terrà la 50esima edizi ...

Meloni domani in Libia, visita ufficiale a Tripoli - Meloni domani in Libia, visita ufficiale a tripoli - (ANSA) - ROMA, 06 MAG - La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, domani sarà in visita ufficiale in Libia, a tripoli. Lo si apprende da fonti libiche. (ANSA).

L'Italia alla Fiera 'Libya Build' con oltre trenta aziende - L'Italia alla fiera 'Libya Build' con oltre trenta aziende - L'Italia è presente a Libya Build, a tripoli, la fiera più importante del Nord Africa per le costruzioni, "con oltre trenta aziende attive nei settori delle costruzioni, infrastrutture, industria ma a ...