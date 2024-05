L’IA in fabbrica? Intesa possibile Il piano di Google per le Pmi di Prato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE è destinata a cambiare profondamente il modo di produrre delle imprese di tutto il mondo, Pmi italiane comprese. Proprio a loro ha pensato, attraverso un progetto finalizzato ad aiutarle a cogliere tutte le opportunità insite nella rivoluzione tecnologica. "è per le imprese un acceleratore di produttività, la cui crescita in Italia è un tema centrale, soprattutto per le Pmi che rappresentano il 90% del nostro tessuto economico – spiega Melissa Ferretti Peretti (nella foto sopra), Country Manager e Vice Presidentin Italia – Con il nuovo progetto ’IA per il Made in Italy’vuole essere al loro fianco con risorse e iniziative gratuite disponibili online su grow./IAperMadeInItaly e sul territorio negli Spazi Interattivi". Il prossimo evento, ...