Lezione sui crimini di Israele | negli atenei la propaganda entra in classe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Oggi e domani, rispettivamente alla Sapienza di Roma e all'Università di Napoli L'Orientale, si terrà un convegno «interateneo» dedicato al «genocidio» di Gaza, all'«apartheid» e al «Colonialismo in Palestina». Un convegno che non nasconde - com'è giusto - il proprio profilo sostanzialmente propagandistico, naturalmente in favore della rappresentazione corrente che descrivecome la realtà segregazionista e massacratrice che, il 7 ottobre dell'anno scorso, ha avuto l'improntitudine di non accettare di buona grazia lo sterminio di milleduecento connazionali e il rapimento di alcune centinaia tra uomini, donne e bambini portati nei tunnel costruiti con i soldi della cooperazione internazionale. Il fatto che quel convegno possa tenersi senza problemi di sicurezza e senza minacce per l'ordine pubblico deve essere registrato con soddisfazione. Non è stato così per ...