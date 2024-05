L' ex presidente della Roma tenta l' avventura in politica | dove si candida a sindaco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) «Mi farò carico dei problemi di ogni singola persona, con tutta la mia squadra». Rosella Sensi ha deciso dirsi adi Visso, paese in provincia di Macerata, gravemente danneggiato dal terremoto del 2016, con cui ha un legame familiare importante. Ha deciso di guidare la lista ‘Cambiare insieme', sottolinea all'Adnkronos, dopo una profonda riflessione: «Ci vuole grande senso di responsabilità e grande rispetto verso la città e i cittadini vissani, nel ricordo di quanto fatto da mio nonno e da mio padre Franco». Si parte da una situazione difficile: «Dopo 8 anni, la città è distrutta e la gente quasi rassegnata, anche se non perde la speranza di poter cambiare e tornare a far vivere la perla dei Sibillini». L'imprenditrice, che è stataAsdal 2008 al 2011 dopo la ...