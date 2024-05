L’Ex Barcellona Edgar lé firma per la Dinamo Bucarest - ma al suo posto manda il gemello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Sui social network spesso circola un celebre meme in cui si paragonano le aspirazioni in fase di acquisto online e il reale risultato una volta che quest'ultimo è arrivato a casa. Un parallelismo quasi perfetto per quanto accaduto a, spondadove lo scorso febbraio il mercato aveva portato all'arrivo diMiguel Ié, o almeno questo è quello che ha pensato il club romeno che ha ingaggiato il calciatore portoghese exnella speranza di rafforzare la squadra ma si è ritrovata in rosa un giocatore tutt'altro che talentuoso e soprattutto ora rischia una penalizzazione in classifica. La storia ha dell'incredibile, con il giornale spagnolo Marca a ricostruire quanto accaduto alla: al ...