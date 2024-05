Leva obbligatoria riproposta da Salvini | dove c' è ancora in Europa?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si fa il militare nelle Repubbliche baltiche, ma nel resto d'aumenta la spesa militare e la Danimarca pensa anche ad aprire alle donne. In Italia la proposta dicon il no del ministro della Difesa Crosetto

Contratto Difesa e Sicurezza: con questi aumenti meglio la Pensione - Contratto Difesa e Sicurezza: con questi aumenti meglio la Pensione - Dopo l’apertura ufficiale della contrattazione del comparto Difesa e Sicurezza, ieri (08 maggio 2024) ha avuto luogo il primo tavolo tecnico di confronto tra ...

Adulanta degli Alpini, in 90mila a Vicenza nel segno della pace - Adulanta degli Alpini, in 90mila a Vicenza nel segno della pace - Ampia, come in ogni edizione dell'evento, la presenza delle penne nere cuneesi. Favero (presidente nazionale Ana): "Giornate splendide vissute in una terra legata a doppio filo agli Alpini" ...

Salvini rilancia la leva obbligatoria, Crosetto: “Servono professionisti” - salvini rilancia la leva obbligatoria, Crosetto: “Servono professionisti” - Matteo salvini propone una mini-leva militare obbligatoria di sei mesi, ma il ministro della Difesa Guido Crosetto si oppone. Nel recente contesto politico italiano, emerge un vivace dibattito ...