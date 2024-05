L’Emirato islamico di Catalogna e la propaganda islamofobica nel contesto delle elezioni catalane

(Di lunedì 13 maggio 2024) Di Enzo Panizio «Benvenuti neldi» o «Municipio del» recitano alcuni cartelloni che di recente sono stati affissi all’ingresso di Sabadell, Terrassa, Mataró e diverse altre città della. Posizionati sotto i pannelli che annunciano l’entrata nei vari comuni, a mo’ di cartelli stradali, sembrano far parte della segnaletica. Sui social si sono così diffuse teorie secondo cui i presunti cartelli sarebbero stati affissi dalle autorità regionali o addirittura dalle comunità musulmane locali nel tentativo di dichiarare la propria egemonia sulla regione.In realtà, si tratta di una campagnacon fini politici che ha contribuito a generare avversione contro i migranti e disinformato i cittadini nella campagna elettorale per il ...

A Gaza 35mila morti. Blinken: 'Sono più civili che terroristi' - A Gaza 35mila morti. Blinken: 'Sono più civili che terroristi' - (ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAG - Per i raid israeliani a Gaza i morti sono oramai più di 35mila, secondo i dati diffusi dal ministero della sanità di Hamas. E il segretario di Stato Usa Antony Blinken h ...

Elezioni Catalogna 2024, socialisti primi ma servono gli indipendentisti: rebus per Sanchez - Elezioni catalogna 2024, socialisti primi ma servono gli indipendentisti: rebus per Sanchez - Dalla catalogna è passata la conferma di Pedro Sanchez nel ruolo di primo ministro spagnolo perché la sua investitura è stata garantita dai voti degli indipendentisti a cui ...

Catalogna alle urne, affluenza in crescita, favorito il socialista Illa, Puigdemont vota dall'esilio - catalogna alle urne, affluenza in crescita, favorito il socialista Illa, Puigdemont vota dall'esilio - Quasi sei milioni di elettori chiamati alle urne per eleggere il governatore tra i partiti indipendentisti che, per queste legislative anticipate, minacciano la stabilità del governo Sanchez ...