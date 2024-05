Legali Giorgi - ' rientrerà in Itali - solo pausa di riflessione'

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Nessuna intenzione di sottrarsi alle responsabilità", in ogni caso "prossima Camilaina". Lo dicono gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra,di Camila, in una nota. "L'allontanamento dalla residenza di Calenzano è temporaneo e dovuto ad una divergenza di vedute all'interno della famiglia, e alla volontà di prendersi unadiper decidere come impostare la propria vita dopo l'abbandono dell'attività agonistica" spiegano aggiungendo che il ritiro di Camila dalle competizioni agonistiche non ha niente a che vedere con la vicenda legata agli accertamenti della GdF": "Si tratta in realtà di una decisione maturata da diversi mesi, fin da dopo il Covid Camila stava pensando di rallentare progressivamente, aveva difficoltà a reggere ...

“Nessuna intenzione di sottrarsi alle responsabilità, Camila rientrerà prossimamente in Italia “. Lo dicono gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra, Legali di Camila Giorgi , in una nota. “Si tratta in realtà di una decisione maturata ...

Legali Giorgi, 'rientrerà in Italia, solo pausa di riflessione' - legali giorgi, 'rientrerà in Italia, solo pausa di riflessione' - Lo dicono gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra, legali di Camila giorgi, in una nota. "L'allontanamento dalla residenza di Calenzano è temporaneo e dovuto ad una divergenza di ...

I legali della Giorgi: "Camila rientrerà in Italia, il fisco non c'entra: è solo una pausa di riflessione" - I legali della giorgi: "Camila rientrerà in Italia, il fisco non c'entra: è solo una pausa di riflessione" - Nessuna intenzione di sottrarsi alle responsabilità, Camila rientrerà prossimamente in Italia». Lo dicono Così gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra, legali di Camila giorgi, in una ...

Camila Giorgi, parola agli avvocati: “Ritiro Nulla a che vedere con accertamenti fiscali” - Camila giorgi, parola agli avvocati: “Ritiro Nulla a che vedere con accertamenti fiscali” - Roma, 13 maggio 2024 – Il ritiro di Camila giorgi non sarebbe collegato al ‘caso’ degli accertamenti fiscali dell’ormai ex tennista. “Va detto che il ritiro di Camila dalle competizioni agonistiche no ...