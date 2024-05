Lecce-Udinese 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Al Via del Mare, il match valido per la 36° giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMODopo una fase in cui ilera sembrato

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con Inter Chat . IN VIDEO ? Inter Chat , nuovo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.42 Centoventi chilometri al traguardo, Bardet allunga in salita e si porta dietro Geschke e Steinhauser. 13.41 Tre i nomi più interessanti in chiava classifica al ...

Formazioni non ancora annunciate - Formazioni non ancora annunciate - Fiorentina - Monza è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 13 maggio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

TJ - JUVENTUS WOMEN-ROMA 2-1, pericolose le giallorosse in ripartenza - TJ - JUVENTUS WOMEN-ROMA 2-1, pericolose le giallorosse in ripartenza - Allenatore: Spugna. Buonasera e benvenuti alla diretta della sfida tra Juventus Women e Roma. Appuntamento alle 18 allo stadio "Alessandro La Marmora-Pozzo" di Biella per la quarta giornata di ritorno ...

Lecce-Udinese, il risultato in diretta LIVE - Lecce-Udinese, il risultato in diretta live - Udinese a caccia di punti per uscire dalla zona retrocessione, contro un Lecce già salvo. Le prime occasioni della gara sul piede di Krstovic, che tenta due volte la conclusione nei primi 10' servito ...