Le unghie glass slipper sono il nuovo trend dell’estate - parola di Met Gala

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si sa, con l’estate alle porte si tende sempre a scegliere smalti sì pastello, ma opachi. Ma da poco sta emergendo unper le. Conosciuta come “manicure” vista dal manicurista delle celebrità Tom Bachik, è l’ultima rivisitazione glazed nails, che in realtà ci mancavano tanto (e che Hailey ha rilanciato ultimamente). Lepotrebbero essere ledi tendenza2024 Lauren Sánchez ha debuttato con un look al Met2024 perfetto per le: un abito nero senza spalline di Oscar de la Renta, caratterizzato da decorazioni a specchio sull’intera gonna a forma di fiori. ...