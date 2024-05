Le relazioni Cina-Russia scricchiolano - e Putin torna da Xi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 13 maggio 2024) Navigare tra le sanzioni e rafforzare quella che nei fatti non è una vera e propria alleanza, ma si comporta come tale nell’ottica dell’allineamento anti-occidentale. Si avvila visita indi Vladimir, che arriva nel momento più problematico del rapporto Pechino-Mosca. Non c’è dubbio che sia questo l’elemento determinante nelleoccidentali incrociate con la, ed è emerso chiaramente nella recente missione del segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, quanto nel dialogo con Xi Jinping che Emmanuel Macron ha ospitato a Parigi (invitando la leader europea Ursula von der Leyen). La visita dinon è certamente una rarità, a partire dal 2000, infatti, ogni anno pari il presidente russo va in visita di stato in— viaggio ...