Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 maggio | la rassegna stampa

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'inchiesta per corruzione in Regione Liguria, le polemiche governo-magistratura, l'avanzata russa in Ucraina sono tra le notizie in apertura nei principali giornali nazionali. E ancora, l'indagine sulla rissa a Milano che vedrebbe coinvolto anche Fedez, la giornata di serie A e il Motomondiale