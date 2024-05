Le previsioni meteo della capitale per il 13 maggio 2024

(Adnkronos) – Nel corso dei prossimi giorni l' Italia sarà letteralmente spaccata in due: da una parte temporali , anche violenti e con rischio di grandine, dall'altra invece una prima fiammata africana in grado di far schizzare le temperature ben ...

(Adnkronos) – Nel corso dei prossimi giorni l' Italia sarà letteralmente spaccata in due: da una parte temporali , anche violenti e con rischio di grandine, dall'altra invece una prima fiammata africana in grado di far schizzare le temperature ben ...

Tennis, previsioni meteo Aeronautica Militare agli Internazionali - Tennis, previsioni meteo Aeronautica Militare agli Internazionali - Roma, 13 mag. (askanews) - Un Radar meteorologico, una Unità meteo Mobile - UMM e tre stazioni meteo tattiche - (TACMET, con il supporto tecnico del Re.S.I.A. - Reparto Sistemi Informativi Automatizza ...

Meteo, temporali sull'Italia: arriva una forte ondata di maltempo, ma al Sud è già estate. Ecco le previsioni - meteo, temporali sull'Italia: arriva una forte ondata di maltempo, ma al Sud è già estate. Ecco le previsioni - Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni di stabilità e temperature perlopiù calde, che in alcune aree hanno decisamente anticipato l'estate, il tempo in Italia ...

Meteo in Toscana, primavera in arrivo ma non per tutti. Le previsioni: dove pioverà e quando - meteo in Toscana, primavera in arrivo ma non per tutti. Le previsioni: dove pioverà e quando - L’Italia è spaccata in due: maltempo al nord, estate al sud. Da noi, meteo altalenante, con qualche pioggia prevista nelle province più settentrionali ...