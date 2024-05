Le previsioni di bookmakers | la corsa playoff in Serie B - la Premier League e un… trofeo per il Bologna

(Di lunedì 13 maggio 2024) Continua la festa scatenata in casadopo la matematica qualificazione in Championse il club è già proiettato alla prossima stagione. I bookmaker sono ottimisti sul club rossoblu, a prescindere da cosa si deciderà sul futuro di Thiago Motta, corteggiato da Juventus e non solo: su Better e Goldbet si gioca a 25 l’ipotesi di uno Scudetto rossoblù entro il 2027, quota che sale a 50 per una coppa europea entro lo stesso anno. Più difficile, e offerta a 67 dagli analisti di Planetwin365, la conquista del tricolore già nella prossima stagione. IinB La Sampdoria si presenta con grande slancio aidiB. Secondo i betting analyst di Sisal, i blucerchiati inseguono la promozione a quota 7,50, alla pari con Catanzaro e Palermo e dietro solo a Venezia e ...

È il momento della Dea che batte la Roma per 2-1 nella gara della 36esima giornata della Serie A manda ndo Juventus e Bologna in Champions League . Gli uomini di Gasperini si impongono grazie alla doppietta di De Ketelaere e si portano a 63 punti e ...

Perché l'Atalanta può togliere all'Italia il sesto slot per la Champions League - Perché l'Atalanta può togliere all'Italia il sesto slot per la Champions league - Il sesto slot per la Champions dipenderà dall'Atalanta, chiamata a battere il Bayer Leverkusen nella finale di Europa league del 22 maggio ... prevedere un sorpasso ai danni di Juventus o bologna, ...

Dal metodo Sartori alla gestione Thiago Motta: i segreti del Bologna - Dal metodo Sartori alla gestione Thiago Motta: i segreti del bologna - 12 maggio 2024: una data che resterà impressa nella mente dei tifosi del bologna. Una qualificazione in Champions league inaspettata alla vigilia. Il sogno Champions league per il bologna è diventato ...

Bologna in Champions e Cesare Cremonini suona il pianoforte sulle note dell’inno della coppa – Video - bologna in Champions e Cesare Cremonini suona il pianoforte sulle note dell’inno della coppa – Video - Cesare Cremonini suona per il bologna. Grande tifoso del club rossoblu, il noto cantautore dedica al pianoforte una sua interpretazione dell’inno della Champions league per festeggiare lo storico ...