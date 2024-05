Le poliziotte corrotte sessualmente dalla dalla gang degli immigrati | lo scandalo scuote la Svezia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una trentina di poliziotti svedesi, perlopiù donne, sono finiti sotto inchiesta ed espulsi dalle forze dell'ordine dopo la scoperta che erano stati corrottidadi. Le agenti innamorate hanno fornito ai loro amanti criminali informazioni estremamente sensibili sulle indagini in corso e sui rivali, informazioni che hanno anche portato all'omicidio di almeno quattro persone. La rivelazione è stata fatta da Dagens Nyheter, principale quotidiano svedese, in un dossier – costruito con conversazioni provenienti da più di cinquanta fonti delle forze dell'ordine e della malavita, supportato da centinaia di documenti pubblici – che ha scoperchiato lo: in molti casi, i membri delle bande hanno utilizzato metodi del tutto non convenzionali per ottenere informazioni, come ad esempio l'avvio di ...