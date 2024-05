Le parole del post partita Nicola resta positivo | Meritavamo di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Per la quinta volta di fila l’Empoli chiude una trasferta senza punti e senza gol all’attivo, eppure sulla pzione degli azzurri c’è poco da dire. E di questo mistersi dice soddisfatto. "Ci siamo sicuramente indispettiti per non aver segnato perché la mole di gioco costruita è stata molta, però a me interessa sempre valutare la pzione in se, oltre al dettaglio sul quale si deve poi lavorare in allenamento senza però diventare troppo bramosi – commenta–. La squadra ha dimostrato che non c’è tutta quella differenza in classifica,sicuramente di raccogliere qualcosa. Così non è stato e lo accettiamo, ma a me interessa che la mia squadra ha dato prova di crederci e di volersela giocare fino alla fine". L’allenatore poi si sofferma sul gol preso da calcio piazzato e ...