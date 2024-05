Le nozze da favola Il sì di Cecilia e Ignazio alla villa La Ferdinanda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un matrimonio con circa 200 invitati, di cui parleranno giornali e televisioni. L’estate e la stagione dei matrimoni parte col piede giusto per Artimino e ci sono grandi aspettative per il 30 giugno quando in questa locationMoser sposeràRodriguez. La tenuta di Artimino non è nuova a matrimoni vip e come sempre vige la riservatezza. Negli anni ci sono statea dir poco fastose con l’affitto del complesso per diversi giorni, in particolare quando si sono celebrate quelle indiane. Da tutto il mondo scelgono di sposarsi ad Artimino e questa volta sono due personaggi televisivi.Moser, nato a Trento nel 1992, oggi è un personaggio televisivo ed è anche un ex ciclista su strada e su pista, figlio di Francesco Moser. E’ passato anche lui attraverso la casa del Grande Fratello Vip e naufrago ...