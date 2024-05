Le cattedratiche | tutte le donne di Milton Friedman

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 13 maggio 2024) I due siedono l’uno di fianco all’altra. Il corso è il più temuto: Economics 301. Si tratta di lezioni in cui è e sarà tradizione, per il docente, non perdonare nulla: guai ad abbassare la guardia.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti