Le Borse europee navigano a vista nella settimana dell’inflazione Usa

(Di lunedì 13 maggio 2024) Deboli i listini asiatici, investitori preoccupati per i possibili dazi americani sull’auto elettrica. La Banca del Giappone interviene per sostenere i rendimenti dei titoli di Stato

Gli occhi degli investitori rimangono puntati sulle prossime mosse di politica monetaria. A Piazza Affari in luce le banche e i petroliferi, in scia al greggio che torna a salire, mentre Amplifon si posiziona in coda in attesa dei conti

Borsa: Europa fiacca in apertura, Parigi -0,1%, Londra -0,09% - Borsa: Europa fiacca in apertura, Parigi -0,1%, Londra -0,09% - Avvio di seduta fiacco per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,1% a 8.211 punti e Londra lo 0,09% a 8.425 punti. Invariata Francoforte a 18.773 punti, piatta anche Madrid (-0,03% a 11.102 pu ...

Piazza Affari apre sulla parità, Diasorin in luce - Piazza Affari apre sulla parità, Diasorin in luce - Avvio poco mosso per le borse europee, dopo i guadagni dell’ultima ottava. A Piazza Affari, dopo pochi minuti di scambi, il Ftse Mib è sostanzialmente invariato in area 34.650 punti. Acquisti in ...

Borsa: Europa verso seduta di consolidamento, mercoledi' l'inflazione Usa - Borsa: Europa verso seduta di consolidamento, mercoledi' l'inflazione Usa - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mag - Le borse europee, dopo la chiusura positiva di venerdi', provano a consolidare i guadagni nella prima seduta di una settimana segnata da numerosi dati ...