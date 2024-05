Lazza diventerà Papà | aspetta un figlio da Greta Orsingher

Lazza e Greta Orsingher aspettano un figlio: il rapper sarà papà - Lazza e Greta Orsingher aspettano un figlio: il rapper sarà papà - Lazza diventerà presto genitori: lui e la fidanzata Greta Orsingher hanno annunciato di aspettare un figlio sui social. I due hanno ufficializzato la relazione da pochi mesi.

Denise Galatà morta in gita scolastica, la mamma: “Avevo fiducia, me l’hanno riportata in una bara. Chiedo giustizia” - Denise Galatà morta in gita scolastica, la mamma: “Avevo fiducia, me l’hanno riportata in una bara. Chiedo giustizia” - Barbara Ciricosta, madre della 18enne annegata nel fiume Lao, in Calabria: “La scuola non ci ha spiegato niente. Mia figlia era già caduta in acqua e voleva andare via” ...