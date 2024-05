Lazio in Europa col sogno Champions

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'Empoli e l'arbitro Aureliano, indisponente come al solito, provano a rovinare la festa per i cinquant'anni dallo storico primo scudetto conquistato nel 1974 dalla banda Maestrelli ma si devono arrendere alle reti di Patric e Vecino al tramonto dei due tempi. Lasi prende un'altra vittoria e blinda un posto in, da decidere solo a quale delle tre coppe parteciperà (ultima assenza nella stagione 2016-2017). La sconfitta della Roma in serata, porta i biancocelesti a un solo punto dai rivali cittadini e il sesto posto può diventare buono in caso di trionfo dell'Atalanta inLeague: si deve provare. I 55.000 tifosi accorsi allo stadio per abbracciare i reduci di quella cavalcata immortale, possono godersi una bella domenica al sole della Capitale con l'immancabile striscione contro l'attuale proprietà: «Il futuro è solo ...