Law Roach non dimentica | i 5 grandi brand che hanno rifiutato di vestire Zendaya

(Di lunedì 13 maggio 2024) Agli albori della carriera della giovane attrice, lo stylist ha incontrato qualche difficoltà nel trovare i look da farle indossare per i red carpet. Ora le cose sono cambiate e lui può togliersi qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti di quellegriffe che a suo tempo gli dissero: «No»

