L’avvocato Pontenani dopo la sentenza di condanna: “Ho dovuto consolare Alessia Pifferi, faremo ricorso” - L’avvocato pontenani dopo la sentenza di condanna: “Ho dovuto consolare Alessia Pifferi, faremo ricorso” - L'avvocata della difesa Alessia pontenani pochi minuti dopo che i giudici della Corte d'Assise si sono espressi con una sentenza all'ergastolo: "Sentenza ...

Alessia Pifferi condannata all'ergastolo per omicidio della figlia - Alessia Pifferi condannata all'ergastolo per omicidio della figlia - I giudici della sezione della corte d’Assise di Milano hanno condannato all’ergastolo Alessia Pifferi per l’omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti nella sua ...

Bimba morta di stenti, madre condannata all’ergastolo - Bimba morta di stenti, madre condannata all’ergastolo - Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte ...