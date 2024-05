L’avviso pubblico per la gestione in partenariato dei tre centri giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 13 maggio 2024 – È uscito il bando per la coprogettazione deicomunali che, da settembre 2024 e per i successivi 3 anni, detterà le regole per la loro. Si tratta dei locali di via Masaccio, di largo I Maggio e di via Fiorentina. Al link https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/avviso-, tutte le informazioni al riguardo. La partecipazione è aperta agli enti del terzo settore che avranno come orizzonte di scadenza le 13:00 di martedì 4 giugno. Entro questa data dovranno fare pervenire via posta elettronica certificata tutta la documentazione necessaria a [email protected] , indicando nell’oggetto: “AvvisoProtagonisti Aretini 2024 – 2027” e la proposta di azione prescelta. Il bando, infatti, è articolato su ...