Lavrov | Se Occidente vuole -combattiamo

(Di lunedì 13 maggio 2024) 14.30 "Se i Paesi occidentali vogliono risolvere la crisi ucraina sul campo di battaglia allora Mosca è pronta". Lo ha avvertito il ministro degli Esteri russo Sergeidurante la riunione del Consiglio della Federazione, la camera alta russa, ribadendo tuttavia che Mosca è pronta a una trattiva di pace. Con la conferenza di pace prevista in Svizzera in giugno, secondo, i paesi occidentali vogliono trattare la Russia com un "cattivo scolaro", "ma non possono parlare così, specialmente a noi", ha nuovamente avvertito..