Lavrov | pronti -se occidente vuole guerra

(Di lunedì 13 maggio 2024) 12.35 Se i paesi occidentali vogliono risolvere la crisi Ucraina sul campo di battaglia, allora Mosca è pronta. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei. "E' un loro diritto, se vogliono essere sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia", ha detto.ha ribadito che la conferenza sull'Ucraina in Svizzera prevista per giugno e alla quale la Russia non stata invitata, si riduce solo alla stesura di un ultimatum a Mosca.

Lavrov sfida l’Occidente: “Vuole combattere La Russia è pronta”. Nuovi raid sull’Ucraina - lavrov sfida l’Occidente: “Vuole combattere La Russia è pronta”. Nuovi raid sull’Ucraina - “Mosca è pronta”. Il ministro degli Esteri russo, Serghei lavrov, parlando al Consiglio della Federazione (il Senato russo) a cui si presenta per ottenere la fiducia per la riconferma nella sua carica ...

16enne morta nel '95 a Cagliari, la famiglia 'non fu suicidio' - 16enne morta nel '95 a Cagliari, la famiglia 'non fu suicidio' - "Vogliamo giustizia per nostra sorella, non si è suicidata. Il caso deve essere riaperto: vogliamo la verità". (ANSA) ...

Ucraina, Lavrov alza la voce: "Mosca è pronta". La minaccia all'Occidente - Ucraina, lavrov alza la voce: "Mosca è pronta". La minaccia all'Occidente - Le autorità ucraine hanno riconosciuto che le forze armate russe hanno ottenuto ''successi tattici'' nella loro offensiva a ...