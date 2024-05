Lavrov minaccia | Se l' Occidente vuole combattere noi siamo pronti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Se i Paesi occidentali vogliono risolvere il conflitto ucraino sul campo di battaglia, "Mosca è pronta". Lo ha detto nel corso di un intervento al Consiglio della Federazione l l'equivalente del senato della Russia, il ministro degli Esteri Sergheisi è presentato con Consiglio per ottenere la fiducia per la riconferma nella sua carica. "E' un loro diritto, se vogliono essere sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia", ha affermato, citato dall'agenzia Ria Novosti.

