Laura Matteotti | Il governo non ricorda mio nonno perché sono fascisti

Laura Matteotti: “Sono ancora fascisti. Ecco perché il governo non ricorda mio nonno” - Laura matteotti: “Sono ancora fascisti. Ecco perché il governo non ricorda mio nonno” - Parla nipote del martire socialista, ucciso cent’anni fa dal regime di Mussolini: “Mio padre Matteo non mi ha mai parlato di Giacomo, l’ho sentito nominare ...

Maggio 1924-2024: l’audio dell’ultimo discorso di Giacomo Matteotti, cento anni dopo - Maggio 1924-2024: l’audio dell’ultimo discorso di Giacomo matteotti, cento anni dopo - Il segretario del partito socialista prese la parola alla Camera dei deputati per contestare i risultati delle elezioni del 6 aprile. Era il 30 maggio. La sua ...

Giacomo Matteotti, a Roma il suo condominio boccia la targa-ricordo del Comune che fa riferimento alla «mano fascista» - Giacomo matteotti, a Roma il suo condominio boccia la targa-ricordo del Comune che fa riferimento alla «mano fascista» - Discussioni e polemiche nel condominio di via Pisanelli 40. Gli inquilini hanno bocciato la proposta del Comune. Nella targa attuale nessun riferimento al fascismo ...