Latina Malasanità | anziano morì per infezioni post-operatorie - la famiglia ricorre in Appello

Matteo Pietrosanti, morto a 14 anni mentre giocava a pallone per una cardiopatia mai diagnosticata - Matteo Pietrosanti è morto a 14 anni nel 2022 su un campo di calcio a Latina per una cardiopatia non diagnosticata. Era felice: stava giocando a pallone, era portiere da ... Matteo Pietrosanti morì in ...

Goliarda Sapienza l'abbiamo apprezzata tardi - Il 30 agosto 1996 Sapienza morì improvvisamente nella sua casa di Gaeta, in provincia di Latina. Aveva 72 anni. Due anni dopo Pellegrino riuscì a far pubblicare L'arte della gioia nella sua interezza,...