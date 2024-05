L’Atalanta si prepara a riscattare dal Milan un Charles De Ketelaere da 13 gol e 8 assist

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bergamo, 13 maggio 2024 –nelle prossime settimane riscatterà a titolo definitivoDedalalla cifra fissata di 23 milioni più altri 3 di bonus vari. Un affare, per un giocatore di appena 23 anni, con ampi margini di miglioramento, che probabilmente nella sessione estiva del mercato avrebbe avuto un valore superiore ai 40 milioni.L’ex Bruges sta vivendo un’annata strepitosa in nerazzurro: in 45 partite tra campionato e coppe ha segnato 13 gol e distribuito 8. Sta viaggiando a 9 gol in serie A in 32 presenze, con 2 reti in Coppa Italia e altri 2 reti in Europa League. È quello che non raccontano le cifre sono le giocate, la grinta, il carattere: CDK corre a recuperare in difesa, aiuta il centrocampo a recuperare palloni, si butta in ogni contrasto. Lo tradisce la ...