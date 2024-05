Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana , di appena 18 mesi, lasciandola da sola per sei giorni nella loro abitazione in via Parea a Milano. Le posizioni di accusa e ...

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. La...

Lasciò morire di stenti la piccola Diana. Ergastolo per Alessia Pifferi - Lasciò morire di stenti la piccola diana. Ergastolo per alessia Pifferi - Il 20 luglio 2022, rientrando a Milano, nella sua abitazione in zona Ponte Lambro, alessia Pifferi disse di aver trovato la figlia diana per nulla reattiva. La donna era stata per 6 giorni a Leffe dal ...

Ergastolo ad Alessia Pifferi per la morte della figlia Diana - Ergastolo ad alessia Pifferi per la morte della figlia diana - alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte ...

Alessia Pifferi condannata all'ergastolo: la sentenza. La difesa aveva chiesto l'assoluzione - alessia Pifferi condannata all'ergastolo: la sentenza. La difesa aveva chiesto l'assoluzione - alessia Pifferi. Oggi nuova udienza e probabile sentenza sul caso. L'imputata «ha avuto una infanzia terribile e una adolescenza terribile, e' cresciuta nella noncuranza.