L' area di servizio in autostrada dove si mangiano dei panini piemontesi strepitosi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un grande panino con specialità del territorio è quel che non ti aspetti in un’anonimadi, finanche dismessa come rifornimento carburanti. Per la precisione siamo a Rio Coloré Ovest, km 30 della A6 Torino - Savona. Sedie e tavolini fuori, in un piccolo dehors coperto, roba semplice di plastica rossa. Poi l’ingresso al bar, il Festival Snack Bar, anch’esso datato, ma pulito, e con tutto ciò che serve, comprese le ricariche telefonini. Le sorprese del Festival Snack Bar Come in tutte le aree di, qui il bar è sempre aperto, 24 ore su 24. Siamo nel comune di Bra, l’di Rio Colorè è diventata negli anni - grazie al passaparola e a petizioni per scongiurare la sua chiusura - tappa obbligata per chi va da Torino al mare, ma anche per chi, entrando a Marene dal lato opposto, utilizza il sottopasso ...

