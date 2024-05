L’appello del sindacato | Ora servono rinforzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Il nocciolo della questione è ormai politico. Dopo il Covid, è emerso in maniera chiara quella che era già una criticità: dal ’non vi dimenticheremo’ siamo finiti in una situazione forse peggiore di quella precedente". È questo il grido d’allarme che lancia Francesca Batani, responsabile regionale delNursing Up, sottolineando "la frustrazione, sempre più forte, da parte degli infermieri. Purtroppo in tanti stanno abbandonando questa professione, non c’è più gratificazione. Un fenomeno, quello del licenziamento, che si respira nella nostra regione così come in tutto il Paese. Così si rischia di perdere competenze e persone che hanno anche venti o trent’anni di esperienza..." Bisognerebbe, appunto, "cercare di trattenerli a ogni modo, mentre invece vediamo ancora oggi molte persone che si licenziano o che cercano lavoro non solo in Europa ma anche oltre ...