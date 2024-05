L' annuncio social della coppia con il video dell' ecografia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lazza sarà presto papà. Il rapper milanese 29enne (il cui vero nome è Jacopo Lazzarini) l’ha annunciato suiassieme alla compagna 25enne Greta Orsingher proprio nel giornofestamamma. Nel post, apparentemente un selfie scattato da lei allo specchio, Lazza abbraccia teneramente la compagna appoggiandole le mani sul ventre e dandole un bacio. Lazza, lezione di stile a “Domenica In”: non parte la base, lui canta a cappella e coinvolge ...

Lazza , nome d’arte di Jacopo Lazza rini, diventerà papà. l’annuncio è arrivato via social nel giorno della festa della mamma . “Minizzala”, […] Continua a leggere Lazza diventerà padre , l’annuncio social nel giorno della festa della mamma su ...

Noto per la sua partecipazione a una passata edizione del GF Vip, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è diventato papà per la prima volta . È venuto alla luce il piccolo Noah, primogenito dell’ex gieffino e di Giorgia Migliorati ...

Marica Pellegrinelli mamma, arrivano i fiori della fidanzata di Eros Ramazzotti - Marica Pellegrinelli mamma, arrivano i fiori della fidanzata di Eros Ramazzotti - Il 29 aprile ha dato alla luce Ariela Wilhelmina, nata dall'amore con il compagno William Djoko. Sui social, dopo aver dato l'annuncio, ha condiviso le foto dei tanti mazzi di fiori ricevuti dagli ...

Camila Giorgi svela il suo ritiro: "Solo fake news su di me" - Camila Giorgi svela il suo ritiro: "Solo fake news su di me" - La celebre tennista italo-argentina, Camila Giorgi, 33 anni, irrompe nel mondo dei social per annunciare ufficialmente il suo ritiro dal tennis professionistico. La notizia giunge mentre il Fisco ...

“Lazza e Greta Orsingher in attesa del loro primo figlio: l’annuncio sui social e la gioia di amici e colleghi” - “Lazza e Greta Orsingher in attesa del loro primo figlio: l’annuncio sui social e la gioia di amici e colleghi” - Contesto: Lazza, il noto rapper italiano, ha recentemente condiviso sui social una notizia davvero emozionante: lui e la compagna, Greta Orsingher, aspettano ...