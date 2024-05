L' annuncio di Salvini sul ‘salva casa' | Prossima settimana in cdm Non è un condono

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il ministro delle Infrastrutture, Matteo, ospite di ‘Non stop news' su Rtl 102.5, ha fatto unsui suoi piani per la: “Dovremmo avere finito il percorso del decreto', non penso che sia un, vorrei arrivare lain Consiglio dei ministri all'approvazione. È sostanzialmente - ha spiegato - una regolarizzazione, una sanatoria di tutte le piccole irregolarità interne alle case degli italiani. Basti pensare ai problemi che si hanno dal notaio, in Comune con una finestra di venti centimetri spostata, la veranda, il soppalco, il secondo bagno, la cameretta del figlio, l'anticamera, il gabbiotto degli attrezzi. Una grande operazione di sburocratizzazione, liberazione degli uffici comunali da queste ...

Meloni chiude la kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara. Con un intervento atteso per l’annuncio della sua candidatura a capolista di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni Europee . Un discorso, quello della premier , ...

Reintrodurre il servizio di leva obbligatorio: impossibile nel giorno dell’adunata degli alpini non affrontare un tema che, con il ritorno dei conflitti, divide le nazioni in Europa. Un confronto che, dopo decenni di pace nel vecchio Continente, si ...

Salva casa, l'annuncio di Salvini: “Prossima settimana in cdm. Non è un condono” - Salva casa, l'annuncio di salvini: “Prossima settimana in cdm. Non è un condono” - Il ministro delle Infrastrutture, Matteo salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, ha fatto un annuncio sui suoi piani per la ...

Sorical, la svolta storica per il servizio idrico in Calabria e l’ennesimo maxi finanziamento ottenuto dal MIT per la Regione Calabria - Sorical, la svolta storica per il servizio idrico in Calabria e l’ennesimo maxi finanziamento ottenuto dal MIT per la Regione Calabria - Il Ministro salvini ha destinato altri 33 milioni di euro di fondi del Pnrr alla Regione Calabria per l’efficienza delle reti idriche ...

Salvini, gli autovelox per fare cassa non saranno più possibili - salvini, gli autovelox per fare cassa non saranno più possibili - Il ministro delle Infrastrutture ha annunciato l'intenzione di regolamentare l'uso degli autovelox in Italia, accusando alcune amministrazioni di utilizzarli ...