Lancia bottiglie di vetro contro la casa dell’ex per colpirlo | 51enne arrestata a Porta Capuana

(Di lunedì 13 maggio 2024) La donna, nonostante l'intervento dei poliziotti, ha proseguito nel suo tentativo di aggredire l'ex compagno; già in passato laaveva aggredito l'uomo.

Pompei. Lancia cocaina dal balcone: arrestato 54enne di Boscoreale - Pompei. lancia cocaina dal balcone: arrestato 54enne di Boscoreale - L’uomo è stato sorpreso nella sua abitazione di Pompei quando, avendo udito la presenza dei poliziotti alla porta, ha lanciato dalla finestra del balcone un involucro nel tentativo di disfarsene.