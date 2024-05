Lallilab Shop - dagli abiti lunghi ai bikini | a via Cavallerizza si presenta la collezione Primavera Estate

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ad un anno dalla sua apertura all’interno del cortile di viaa Chiaia 46 e cioè nel cuore delloping napoletano,festeggia con amici e clienti un importante traguardo nel segno della moda fuori dal comune, sicuramente di qualità e intesa come risultato di una continua ricerca. Mercoledì 15 maggio a partire dalle ore 17,30 la “padrona di casa” Maria Laura Musollino, accoglierà le sue ospiti in un happening speciale dove tra aperitivi e dj set live sarà possibile ammirare laSpring Summer 2024.Con un bagaglio ricco di esperienze nel settore che affonda le radici più di trenta anni fa, Maria Laura Musollino festeggia oggi il coronamento di un sogno, quello di aprire un proprio negozio su strada puntando sul suo intuito e su scelte anche coraggiose: proporre nel ...

