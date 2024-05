L’allenatore - Formisano E adesso cambia tutto Il pubblico ci ha dato tanto

(Di lunedì 13 maggio 2024) "L’obiettivo era passare il turno, la sofferenza era in conto. Ora, perchè un conto è affrontare partite secche da 90? e un conto da 180?, con la possibilità di studiare dopo il primo round", così Alessandrodopo il pareggio con il Rimini che ha permesso al Perugia di approdare alla fase successiva. "Sappiamo bene che i tifosi si aspettano, avevamo studiato e voluto una partita così. Certo che avremmo dovuto e voluto segnare ma qualcosa ci è mancato una volta superata la prima pressione, cosa che abbiamo fatto con costanza. E lì dobbiamo subitore qualcosa". La spiegazione del match. "Abbiamo giocato tre o quattro partite nella stessa partita, come mi aspettavo. In fase offensiva troppo spesso la palla scottava ma l’atteggiamento era quello giusto, nei 180? sarà ...

Playoff, il Perugia in terza fila. Le quote dei bookmakers per la corsa alla serie B - PERUGIA Il Grifo ai playoff partirà da autentica outsider e non certo da grande favorita. Se molti allenatori non lo relegano in primissima fila, se per certi versi i risultati del ...

Processo Aste ok, la difesa di Livia Forte: "Non si è mai servita del clan e non ha mai siglato un accordo con i Galdieri" - Nella giornata di oggi, presso il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale presieduta dal presidente Roberto Melone, a latere Vicenza Cozzino e Gilda Zarrella, è ripreso il processo nato dal ...

In campo. Biancorossi in campo. Lewis e Vulikic diffidati - Il Perugia si prepara per l'ultimo match contro il Cesena, gestendo i giocatori in diffida e lavorando su formazione e strategie. formisano guida la squadra con attenzione e precisione.