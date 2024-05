L' aeroporto di Bologna chiuso per sicurezza - voli dirottati

Bologna , 17 aprile 2024 – Nel primo giorno di chiusura dell'incrocio tra via Riva Reno e via Lame i cittadini sono disorientati (video). Tra strade chiuse, nuovi sensi di marcia, deviazioni dei bus c'è chi chiede dove deve svoltare, le nuove ...

L' aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia . Tre voli in arrivo,...

pistola trovata in una valigia durante i controlli all' Aeroporto di Bologna : scalo chiuso per ragioni di sicurezza, voli dirottati

Pistola in una valigia, aeroporto di Bologna chiuso per sicurezza: voli dirottati - Pistola in una valigia, aeroporto di bologna chiuso per sicurezza: voli dirottati - L' aeroporto di bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in arrivo, da ...

Bologna, aeroporto chiuso per sicurezza e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia - bologna, aeroporto chiuso per sicurezza e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia - L'Aeroporto di bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in ...

Aeroporto di Bologna chiuso per ragioni di sicurezza - Aeroporto di bologna chiuso per ragioni di sicurezza - L'Aeroporto di bologna è stato chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in arrivo, da ...