Ladispoli - arrestata 39enne | era ricercata dalle autorità belghe

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariatosono intervenuti in via Fiume, presso una struttura ricettiva, per la segnalazione della presenza di una donna, romena di 39 anni, colpita da un mandato di arresto europeo. Gli agenti, una volta rintracciata la, l’hanno identificata e, a seguito di ulteriori accertamenti, hanno appurato che la stessa era gravata da un mandato di arresto europeo emesso, il 3 ottobre dello scorso anno, per il reato di furto aggravato, nonché da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo espiare una pena residua complessiva di 1 anno, 1 mese e 28 giorni di reclusione per cumulo pene. Grazie poi alla ...

