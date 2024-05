L’acqua in brick per il Grand Hotel Una fornitura di 20mila cartoni | Facciamole quelle robe lì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questa mattina il giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis ascolterà l’ex sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani e il fratello Filippo, che sono agli arresti domiciliari, negli interrogatori di garanzia del filone spezzino dell’inchiesta per corruzione condotta dal procuratore capo Antonio Patrono e dal sostituto Elisa Loris. Matteo Cozzani è difeso dall’avvocato di fiducia Massimo Ceresa Gastaldo di Genova, il fratello Filippo dall’avvocato di fiducia Luca Bicci del foro spezzino. Bisogna capire se sceglieranno di parlare, come hanno fatto cinque dei sei indagati comparsi venerdì in tribunale, o se si avvarranno della facoltà di non rispondere come ha fatto invece il presidente del comitato delle Borgate del Palio Massimo Gianello. Tra le operazioni attenzionate dagli investigatori del nucleo di polizia economico e finanziaria della guardia di finanza diretto dal maggiore ...