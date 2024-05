La verità è che Eurovision fa schifo e basta

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Doverosa premessa: ci sono molte opinioni che girano in questo periodo che riguardano cose di grandissima importanza come per esempio le guerre, di cui si parla molto e spesso a sproposito. Tuttavia la cosa che colpisce di più la nostra immaginazione è spesso avvolta da un senso di vacuità e di frivolezza. La stessa arte, in generale, non è altro che una celebrazione del superfluo. La ricerca della bellezza è per sua stessa definizione un qualcosa che un tempo veniva definito profano, pur avendo sempre avuto una sua indiscutibile nobiltà. Lo stesso Dante diceva “fatti non fummo per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”. Lo scopo della vita secondo Dante non era essere ossessionati dalla bellezza ...