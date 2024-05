La sugar tax Tassa di 5 cent al litro L’allarme dei produttori | A rischio 5mila posti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Primo luglio 2024. È la data fissata dal governo per l’entrata in vigore dellatax, ovvero l’imposta sulle bevande dolcificate. La misura era stata inizialmente rinviata al 2026 ma poi l’esecutivo ha cambiato idea, generando frizioni in maggioranza con Forza Italia. La misura era stata introdotta nella Legge di Bilancio 2020 e poi sempre procrastinata. Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti ne dimezzano la portata: l’aliquota fissata per i prodotti finiti nella misura di 10 euro per etto(10esimi per) diventerebbe pari a 5 euro per etto(5esimi per). Per i prodotti predisa essere utilizzati previa diluizione, l’imposta, fissata in 0,25 euro per chilo di prodotto, diventerebbe pari a 0,13 euro. LE BEVANDE ...