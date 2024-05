La storia delle origini sarde di Batman è satira

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il 4 maggio 2024 è stata pubblicata su Facebook la foto in bianco e nero di un uomo con una lunga barba e con una maschera simile a quella del supereroe, personaggio immaginario ideato nel 1939 dai fumettisti statunitensi Bob Kane e Bill Finger le cui avventure sono pubblicate dalla DC Comics. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post in questione, in cui si ricostruisce la nascita della leggenda di: «Nel 1800, in unagna dominata dalle lotte tra fazioni locali e le forze coloniali, sorse un leggendario vigilante noto come “Il Cavaliere di Baradili”». Il post afferma che «si narra che fosse un nobile decaduto, che perse la famiglia a causa dell’ingiustizia e della corruzione dei villici dell’epoca». Per questo motivo avrebbe adottato un’identità segreta, impegnandosi «a combattere ...