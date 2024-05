La Spoon River delle discoteche Addio anche al Seven Apples - in Versilia tramonta un’era

(Di lunedì 13 maggio 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 13 maggio 2024 - Decine e decine diper tutti i gusti musicali. Affollatissime, con una clientela che nei fine settimana arrivava da tutta Italia. Divertirsi senza esagerare era un rito per giovanissimi e over quaranta. Ora il panorama della movida della costa toscana è davvero triste. Quasi desolante. Va all’asta fallimentare ildi Marina di Pietrasanta (base di offerta 370mila euro) dopo che pochi giorni fa è stato raso al suolo ciò che rimaneva del Ciucheba di Castiglioncello, area che ospiterà residenze estive di lusso. Sabato 19 giugno 1971: dalle ceneri del suo Tamanaco, ristorante di lusso, Enrico Belluomini fece nascere il; in basso l’interno della Canniccia e l’esibizione di Patty Pravo all’apertura del Piper di Viareggio ...

