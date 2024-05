La signora Flavia Borzone - fino a prova contrari - non è mia figlia Il suo è riprovevole opportunismo | Tonino Lamborghini rompe il silenzio

L'imprenditore parla della causa in corso per il riconoscimento della paternità: "Sono sconcertato, campagna diffamatoria

«A prescindere da come andranno i procedimenti in corso, Flavia Borzone non sarà mai mia figlia», queste le parole di Tonino Lamborghini in una dura lettera pubblicata da Il Resto del Carlino in risposta alle dichiarazioni degli avvocati delle due ...

