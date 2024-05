La Serie A è il campionato dove gli attaccanti segnano meno dei difensori I bomber di provincia stanno scomparendo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) C’è solo un ruolo il cui rendimento può essere racchiuso all’interno dello steccato di un numero. Ed è quello dell’attaccante. Perché al di là delle giocate, degli spazi aperti per i compagni, dei movimenti per far salire la squadra, dei palloni difesi, delle occasioni create, il giudizio sui giocatori offensivi passa inevitabilmente per il numero di centri realizzati. Una legge ferrea che ha dato vita anche al filone narrativo dell’attaccante che vive per la rete, che ha un rapporto quasi orgasmico con il gol. Per questo vedere una punta che si inceppa è come assistere a uno spettacolo triste, a una castrazione pubblica. QuestaA verrà archiviata come il regno di Lautaro Martinez (24 reti, otto in più di Dusan Vlahovic e nove in più di Osimhen, rispettivamente secondo e terzo nella classifica cannonieri). Ma in verità è stato anche il...